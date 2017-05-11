أبو ريدة يرفض احتفالات المطار بمناسبة فوزه بعضوية «الفيفا»

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كشف العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، رفض إقامة أي احتفالات بالمطار بعد عودته من البحرين عقب انتهاء اجتماعات كونجرس الفيفا.

وقال سويلم، في تصريحات صحفية، إن أبو ريدة، رفض رغبة بعض محبيه بالاحتفال به في المطار، بسبب حالة الحزن على غياب حازم وسحر الهواري عضوي المجلس، بالإضافة لاحترام مشاعر أسر شهداء الجيش والشرطة في الفترة الأخيرة.

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يذكر أن هاني أبو ريدة نجح في الفوز مواخرًا بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».