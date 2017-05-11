أخبار عاجلة

ميكائيل أنطونيو يجدد لوست هام 4 مواسم مقبلة -
الأب أثناسيوس: نعبد إلها واحدا.. و«ابن الله» تعبير مجازي -
زاناكو الزامبي يخوض أولى تدريباته على الملعب الرئيسي ببرج العرب -
رأسية فيلايني تسجل الهدف رقم 100 لمانشستر يونايتد هذا الموسم -
البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام -
وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطها -
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح" -
مساء الأنوار: لقاء مع أثنين من نجوم فريق الاتحاد السكندرى وحديث عن مستقبلهم الكروى -
قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة -
صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. المئات يتوافدون على ميدان "أبو الحجاج" للمشاركة في احتفال مولده

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (1)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (1)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (2)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (2)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (3)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (3)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (4)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (4)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (5)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (5)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (6)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (6)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (7)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (7)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (8)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (8)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (10)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (10)

المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (9)المئات يتوافدون على ميدان أبو الحجاج (9)

الأقصر – محمد محروس:

توافد المئات على ميدان سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في دورة مولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري التي تنطلق بعد صلاة الظهر.

وشهدت مدينة الأقصر تكثيف الإجراءات الأمنية لا سيما في الشوارع التي يمر فيها موكب الدورة، كما أغلقت الشوارع المؤدية لميدان سيدي أبو الحجاج.

ويعد مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري أحد أكبر الموالد الدينية في صعيد بعد مولد العارف بالله عبد الرحيم القنائي .

ولا يقتصر الاحتفال على الليلة الختامية بل يسبق "الليلة الكبيرة" عدة أيام يتوافد خلالها الزوار من أنحاء البلاد كافة، ويقيمون في المناطق المجاورة لمسجده سرادقات خاصة بكل طريقة صوفية، حيث تكثر حلقات الذكر والمدح النبوي.

وتتمثل مظاهر الاحتفالات في بيع الحلوى والهدايا وإقامة حلقات للفن الفلكوري كالمزمار البلدي ورقص التحطيب، فضلًا عن سماع الأغاني والأشعار والقصائد الدينية.

يذكر أن العارف بالله أبو الحجاج الأقصري ولد في أوائل القرن السادس الهجري ببغداد، في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، لأسرة كريمة، ميسورة الحال، عرفت بالتقوى والصلاح.

وكان والده صاحب منصب كبير في الدولة العباسية، وينتهي نسبه إلى إسماعيل أبي الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير الشباب : ما يحدث في مصر من حل مجالس إدارات الأندية لا يحدث في أي دولة في العالم

مساء dmc - وزير الشباب : ما يحدث في مصر من حل مجالس إدارات الأندية لا يحدث في أي دولة في العالم

لجنة الحقوق الإنجابية: مصر بحاجة لتجارب الصين والمغرب لمواجهة الزيادة السكانية

لجنة الحقوق الإنجابية: مصر بحاجة لتجارب الصين والمغرب لمواجهة الزيادة السكانية

مساء dmc - وزير الشباب : الشباب المصري أصبحوا أكثر رغبة في المشاركة بعد إهتمام القيادة السياسية

مساء dmc - وزير الشباب : الشباب المصري أصبحوا أكثر رغبة في المشاركة بعد إهتمام القيادة السياسية

مصر توقع اتفاقًا مع الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الفساد

مصر توقع اتفاقًا مع الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة الفساد