بالصور.. المئات يتوافدون على ميدان "أبو الحجاج" للمشاركة في احتفال مولده

الأقصر – محمد محروس:

توافد المئات على ميدان سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس، للمشاركة في دورة مولد العارف بالله سيدي أبو الحجاج الأقصري التي تنطلق بعد صلاة الظهر.

وشهدت مدينة الأقصر تكثيف الإجراءات الأمنية لا سيما في الشوارع التي يمر فيها موكب الدورة، كما أغلقت الشوارع المؤدية لميدان سيدي أبو الحجاج.

ويعد مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري أحد أكبر الموالد الدينية في صعيد مصر بعد مولد العارف بالله عبد الرحيم القنائي .

ولا يقتصر الاحتفال على الليلة الختامية بل يسبق "الليلة الكبيرة" عدة أيام يتوافد خلالها الزوار من أنحاء البلاد كافة، ويقيمون في المناطق المجاورة لمسجده سرادقات خاصة بكل طريقة صوفية، حيث تكثر حلقات الذكر والمدح النبوي.

وتتمثل مظاهر الاحتفالات في بيع الحلوى والهدايا وإقامة حلقات للفن الفلكوري كالمزمار البلدي ورقص التحطيب، فضلًا عن سماع الأغاني والأشعار والقصائد الدينية.

يذكر أن العارف بالله أبو الحجاج الأقصري ولد في أوائل القرن السادس الهجري ببغداد، في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، لأسرة كريمة، ميسورة الحال، عرفت بالتقوى والصلاح.

وكان والده صاحب منصب كبير في الدولة العباسية، وينتهي نسبه إلى إسماعيل أبي الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.