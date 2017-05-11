أخبار عاجلة

ميكائيل أنطونيو يجدد لوست هام 4 مواسم مقبلة -
الأب أثناسيوس: نعبد إلها واحدا.. و«ابن الله» تعبير مجازي -
زاناكو الزامبي يخوض أولى تدريباته على الملعب الرئيسي ببرج العرب -
رأسية فيلايني تسجل الهدف رقم 100 لمانشستر يونايتد هذا الموسم -
البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام -
وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطها -
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح" -
مساء الأنوار: لقاء مع أثنين من نجوم فريق الاتحاد السكندرى وحديث عن مستقبلهم الكروى -
قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة -
صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة بكسر في القدمين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (1)محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (1)

محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (2)محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (2)

محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (3)محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (3)

محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (4)محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (4)

محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (5)محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة (5)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، لجنة الامتحان الخاصة للتلميذة آروى محمد، في مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بمدينة الخارجة، والتي أعدت لها بعد إصابتها بكسر في القدمين قبل الامتحانات.

ووجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطالبة وتوفير سيارة إسعاف لنقلها يوميًا لحين انتهاء الامتحانات.

وكان اللواء محمد الزملوط، قد وافق على طلب آروى محمد يوسف، التلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة طلعت ضرغام بمدينة الخارجة، بإيجاد وسيلة لتأدية امتحاناتها بالمدرسة، بعدما تعرضت لحادث تسبب في كسر ساقيها، وإجراء عملية جراحية ومنعها من الحركة لمدة شهر ونصف الشهر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا

بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا