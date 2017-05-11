بالصور.. محافظ الوادي الجديد يزور اللجنة الخاصة للتلميذة المصابة بكسر في القدمين

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، لجنة الامتحان الخاصة للتلميذة آروى محمد، في مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بمدينة الخارجة، والتي أعدت لها بعد إصابتها بكسر في القدمين قبل الامتحانات.

ووجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للطالبة وتوفير سيارة إسعاف لنقلها يوميًا لحين انتهاء الامتحانات.

وكان اللواء محمد الزملوط، قد وافق على طلب آروى محمد يوسف، التلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة طلعت ضرغام بمدينة الخارجة، بإيجاد وسيلة لتأدية امتحاناتها بالمدرسة، بعدما تعرضت لحادث تسبب في كسر ساقيها، وإجراء عملية جراحية ومنعها من الحركة لمدة شهر ونصف الشهر.