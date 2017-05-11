بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات "الابتدائية"

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عملية سير امتحانات الشهادات بمدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بمدينة الخارجة؛ للوقوف على التجهيزات التي أعدتها المديرية لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات.

استمع "الزملوط" لمشكلات التلاميذ والعقبات التي واجهتهم خلال فترة الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الرعاية الكاملة للطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة.

وكانت امتحانات الشهادات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، بدأت يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 8829 طالب وطالبة، بعد تقدم 4573 طالبًا بالصف السادس الابتدائي لأداء الامتحانات في 145 لجنة، كما تقدم 4256 طالبًا لأداء الامتحانات في 115 لجنة.