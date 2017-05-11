أخبار عاجلة

ميكائيل أنطونيو يجدد لوست هام 4 مواسم مقبلة -
الأب أثناسيوس: نعبد إلها واحدا.. و«ابن الله» تعبير مجازي -
زاناكو الزامبي يخوض أولى تدريباته على الملعب الرئيسي ببرج العرب -
رأسية فيلايني تسجل الهدف رقم 100 لمانشستر يونايتد هذا الموسم -
البحوث الإسلامية: تصريحات «عبد الجليل» عن الأقباط لا تتفق مع الإسلام -
وزير المالية: صرف العلاوة بأثر رجعي قبل رمضان.. ولا صحة لتقسيطها -
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح" -
مساء الأنوار: لقاء مع أثنين من نجوم فريق الاتحاد السكندرى وحديث عن مستقبلهم الكروى -
قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة -
صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات "الابتدائية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (1)محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (1)

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (2)محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (2)

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (4)محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (4)

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (3)محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات (3)

محافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحاناتمحافظ الوادي الجديد يتفقد لجان امتحانات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عملية سير امتحانات الشهادات بمدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بمدينة الخارجة؛ للوقوف على التجهيزات التي أعدتها المديرية لاستقبال الطلاب خلال فترة الامتحانات.

استمع "الزملوط" لمشكلات التلاميذ والعقبات التي واجهتهم خلال فترة الامتحانات، موجهًا بتوفير سبل الرعاية الكاملة للطلاب، وتوفير زائرة صحية بكل مدرسة.

وكانت امتحانات الشهادات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، بدأت يوم الإثنين الماضي، بمشاركة 8829 طالب وطالبة، بعد تقدم 4573 طالبًا بالصف السادس الابتدائي لأداء الامتحانات في 145 لجنة، كما تقدم 4256 طالبًا لأداء الامتحانات في 115 لجنة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

بالصور.. القوافل الثقافية بمثلث حلايب وشلاتين "رقص وورش وتواشيح"

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

قبل شهر رمضان.. رسالة شديدة اللهجة من مباحث التموين للتجار بالجيزة

صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

صورة وخبر: الموصل.. نازحون ونظرة وداع

بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا

بالصور- ضبط أسلحة وذخائر داخل طرد بمطار القاهرة قبل شحنه لفرنسا