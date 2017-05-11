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علاج أسمن رجل في العالم بـ "إزالة معدته"

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علاج أسمن رجل في العالم بـ "إزالة معدته" علاج أسمن رجل في العالم بـ "إزالة معدته"

مصراوي Masrawy

علاج أسمن رجل في العالم

كتبت - أسماء حمدي:

أفاد الأطباء المعالجون للمكسيكي بيدرو فرانكو، والذي يعتبر أسمن رجل في العالم، بنجاح عملية جراحية أجروها له بهدف تقليص حجم المعدة بشكل يمكن وصفها بإزالة كاملة للمعدة، على أمل أن يفيد ذلك في خسارته نسبة كبيرة من وزنه.

فحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" خضع المكسيكي البالغ وزنه 595 كيلو جرامًا لعملية جراحية ناجحة لتقليص معدته في مدينة جوادالاخارا في غرب المكسيك.

وصرح الطبيب "خوسيه أنطونيو كاستانييدا" خلال مؤتمر صحفي قائلًا: لقد أزلنا معدته بالكامل تقريبًا، وننتظر أن نرى تفاعل جسمه ونأمل أن تسير الأمور على خير ما يرام.

ونجح الجراحون في تقليص ثلاثة أرباع حجم معدة خوان بيدرو فرانكو، البالغ من العمر 32 عامًا، من أجل إجباره على تقليل كمية الأغذية التي تستوعبها معدته.

ومن المتوقع أن يفقد المريض في الأشهر الثلاثة المقبلة ما بين 40 إلى 50 % من وزنه الزائد، على أن يخضع لعملية ثانية مقررة في نوفمبر، بهدف تقسيم معدته وتعديل للأمعاء، كما أن نجاح العمليتين مرهون بالتزامه واحترام برامج التغذية الموضوعة له على صعيد التغذية أو على المستوى النفسي.

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مصراوي Masrawy

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