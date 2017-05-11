اعتماد تحديث كردون مدينة مطاى بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

اعتمد اللواء نبيل منصور، سكرتير عام محافظة المنيا، تحديث كردون مدينة مطاي، بحضور المهندسة سالي وليم، مدير إدارة التخطيط العمراني، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، وأحمد شمردن، عضو مجلس النواب، وأعضاء من كلية الهندسة المكلفين بإعداد المخطط.

وقالت المهندسة سالي وليم، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لوضع التصور العام والمخطط الاستراتيجي للمدينة، مشيرة إلى أن خريطة الحيز العمراني الجديد لمدينة مطاي تأتى في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة، على أن تضم المرحلة الرابعة عرض واعتماد المخطط تفصيليا.

من جانبه، أوضح السكرتير العام أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، كلفت كلية الهندسة بوضع المخطط الاستراتيجي لمدينة مطاي، تحت إشراف المركز الإقليمي لإقليم شمال الصعيد.

كما طالب إدارة التخطيط العمراني بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات المخطط التفصيلي لمدينة مطاي، في إطار خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع الاعتداء على أملاك الدولة، وللحفاظ على الرقعة الزراعية.