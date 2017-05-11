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إخلاء عقارين في سوهاج بسبب "التصدعات"

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إخلاء عقارين في سوهاج بسبب "التصدعات" إخلاء عقارين في سوهاج بسبب "التصدعات"

مصراوي Masrawy

إخلاء عقارين في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد

أخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عقارين بمدينة طهطا شمال المحافظة من قاطنيهم؛ لحدوث تصدعات وميل فيهما نتيجة وجود أعمال حفر لأساسات بقطعة أرض مجاورة لهما.

تلقى مأمور قسم شرطة طهطا إخطارًا بتصدع منزلين بشارع أحمد عنبر، وتبين حدوث بعض التصدعات بعقارين، الأول ملك محمد فؤاد المقدم 49 عامًا مدير مستشفي حميات جهينة مكون من 6 طوابق، ومصطفى كامل حسن عبد الحليم، 44 عامًا تاجر مكون من 7 طوابق.

وقال بيان لمديرية أمن سوهاج، إن المنزلين تصدعا نتيجة أعمال حفر لأساسات عقار بقطعة أرض مجاورة على مساحة 300 متر ملك رمضان البدري أحمد محمد، 60 عامًا صاحب ورشة وآخر.

أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وأُخلي العقاران من قاطنيهما، وحُرر بالواقعة المحضر رقم 1147 إداري القسم لسنة 2017.

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