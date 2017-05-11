وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

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كتب – إسلام عبدالخالق

وصل مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»، بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين.



وتستهدف المبادرة توعية العمال بقانون العمل الجديد، حيث يتم عقد دورات توعية ضمن إطار بروتوكول تعاون بين جمعية المستثمرين بالعاشر والوزارة، يتم تنفيذه بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة.



كما تهدف المبادرة إلى توعية طرفي الانتاج بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن، وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج.