بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما أنجزه جهاز مدينة العاشر من رمضان، فى تنفيذ مشروعات خطة عام2016/2017، وأهمها مشروعا الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وكذا المشروعات الخدمية المختلفة.

وقال مدبولى، إنه فى مشروع الإسكان الاجتماعى، تم ويجرى تنفيذ وطرح 41260 وحدة (2063 عمارة)، بمساحة 1183 فدانًا، بتكلفة مليار جنيه، منها23920 وحدة (1196 عمارة) بالمرحلة الأولى، وبلغت نسبة تنفيذها 93 %، و14580وحدة (729 عمارة) بالمرحلة الثانية، وبلغت نسبة تنفيذها 25 %، ويجرى طرح2760 وحدة (138 عمارة) بالمرحلة الثالثة، موضحاً أنه تم تسليم 8066 وحدة حتى الآن من إجمالى 15771 وحدة تم تخصيصها بالمدينة، ويجرى التسليم تباعاً.

وأضاف الوزير: يتم تنفيذ المشروعات الخدمية للمشروع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، لتحقيق الهدف التنموى للمشروع، وخلق مجتمع عمرانى متكامل، موضحًا أنه تم ويجري تنفيذ وطرح: 24 مدرسة، و14 حضانة، و10 وحدات صحية ومراكز طبية، و38 سوقًا تجارية، وناديين، وملعب ثلاثى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فى مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يجرى تنفيذ2832 وحدة (118 عمارة) بالمرحلة الأولى، بمنطقتى (المجاورة 56 موقع رقم 2، والمجاورة 65 موقع رقم 1)، وتنفيذ 1800 وحدة (75 عمارة) بالمرحلة الثانية، وتم البدء في التنفيذ ابتداء من 1 مارس 2016، بمناطق (شرق منطقة المال والأعمال موقع1، وغرب المال والأعمال موقع 2، والمجاورة 65 موقع 3)، مشيرًا إلى أنه يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 4656 وحدة (194 عمارة) بالمرحلة الثالثة، بمنطقة الخدمات الإقليمية.

كما تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بالمدينة، بطاقة 300 ألف م3/ يوم، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 300 ألف م3، لخدمة المناطق التالية: العاشر من رمضان – بدر – الشروق – خليج السويس –إنشاءات العاصمة الإدارية، ويتكون المشروع من (مأخذ - رافع - خطوط ناقلة -محطة)، وتبلغ قيمة المشروع 2.250 مليار جنيه، ومن المقرر أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحها قريبًا.

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وبالنسبة لمشروعات الطرق بمدينة العاشر من رمضان، قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية المدينة: يجري تنفيذ كوبرى مشاة على طريق مصر الإسماعيلية أمام الهايبر، و2 كوبرى دوران للخلف على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، بتكلفة إجمالية حوالى 61 مليون جنيه، بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التنفيذ، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لخدمة المدينة، وتم إضافة 6ملايين جنيه لتنفيذ السلالم الكهربائية، وتنفيذ أعمال التطوير الجزئي على طريق بلبيس العاشر بداية من الكوبري العلوي (ك52) حتى مدخل محطة تنقية المياه بالعاشر بالاتجاهين، بقيمة تقديرية 9 ملايين جنيه.

ونوه أنه يجرى تنسيق الموقع ورفع كفاءة الطرق والأرصفة والمرافق والزراعة لكافة المجاورات بالمرحلة الأولى من مجاورة 1 حتى مجاورة 34 بتكلفة 400 مليون جنيه تقريباً، ويجرى العمل حالياً بالمجاورات (4، 6،8، 19، 23) ومنطقة الأردنية، وباقى المجاورات يتم العمل بها تباعاً، ويجرى تنفيذ أعمال الطرق والميادين والتقاطعات بالطرق الرئيسية والاشارات المرورية، بقيمة تعاقدية 19 مليون جنيه، وتم تنفيذ دورانين أسفل كوبرى 56، ويجرى تنفيذ دوران أسفل كوبرى 51 لتخفيف الزحام المرورى بالميادين، ويجرى طرح الأعمال الاستشارية لإعادة تأهيل وتطوير وتوسعة وتجميل طريق بلبيس العاشر من رمضان من خلال إنشاء كبارى وأنفاق من طريق (مصر السويس الروبيكى) حتى مدخل مدينة بلبيس، وطرح تجميل وإعادة تأهيل طريق مصر الإسماعيلية وزراعة الجانبين بين كوبرى 51 وكوبرى 56 بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق والكبارى التابعة للقوات المسلحة.