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اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»

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اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة» اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»

التحرير

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تنطلق اليوم الخميس، ورشة عمل حول أنشطة وخدمات بنك المعرفة المصري، بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وممثلون عن البرنامج الرئاسي للشباب.

وقال الدكتور محمود داود مدير التدريب والتسويق لأحد الشركات المنفذة لبنك المعرفة، إن الهدف من الورشة تعريف أعضاء البرنامج الرئاسى وشباب تحيا بالأنشطة والخدمات التي يقدمها بنك المعرفة لكي يكون لهم دور في نشر الوعي على مستوي المحافظات التى يعملون بها.

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وأضاف داؤد أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد أن بنك المعرفة سيكون النواه الخاصة بالكتاب المدرسي.

يذكر ان بنك المعرفة هو أكبر مكتبة رقمية في العالم، وإحدى المبادرات الرئاسية التى أطلقت خدماتها في يناير 2016.

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التحرير

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