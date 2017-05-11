«الملا» يستعرض مع رئيس «ديا الألمانية» تنمية وإنتاج الغاز لحقل دسوق

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توماس رابون الرئيس التنفيذي لشركة ديا الألمانية والوفد المرافق الذي ضم "ديرك وارزيتشه مدير عمليات الشركة وتوماس رادويتز مدير عام ديا مصر".

و تم خلال اللقاء استعراض مشروعات وأنشطة الشركة في الدلتا والبحر المتوسط وخليج السويس لتنمية وإنتاج البترول والغاز وخططها الاستثمارية المستهدفة في هذا المجال.

وأكد "الملا" على التعاون المثمر مع الشركة لإنتاج الغاز لأول مرة من حقول غازات غرب الدلتا بمنطقتي شمال الأسكندرية وغرب المتوسط العميق التي تساهم فيها الشركة الألمانية مع شركة بي بى البريطانية المشغل الرئيسي للمشروع ونجاحهما بالتعاون مع قطاع البترول في انهاء أولى مراحل المشروع وإنتاج الغاز قبل الموعد المخطط بـ8 أشهر، مما يعكس الأداء المتميز والثقة فى قطاع البترول.

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وأضاف أنه تابع مع وفد الشركة الألمانية خططها لتنمية وإنتاج الغاز من المرحلة الثانية لحقل دسوق بدلتا النيل البرية والذي يعد واحدًا من أهم المشروعات المشتركة في ضوء التطور المستمر بالمشروع ونتائجه الواعدة، كما تم استعراض تقدم الأعمال في منطقة امتياز الشركة شرق رأس فنار بخليج السويس لإنتاج الزيت الخام.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية إلى أن شركته تعمل في مصر منذ عام 1974 في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، مؤكدًا أن صناعة البترول والغاز المصرية واعدة للغاية وتضم فرص استثمارية جاذبة لشركات البحث والإنتاج، وأن نجاح مشروع إنتاج الغاز من حقول غازات شمال الأسكندرية وغرب المتوسط العميق يعد إنجازًا عظيمًا يضع مصر في مقدمة الدول التي تحقق فيها شركته نجاحات استثمارية، كما يعد إنجازًا للشركة - حيث يعد أكبر المشروعات فى تاريخها، منوهًا إلى أن "ديا" ستظل أهم شركاء قطاع البترول.