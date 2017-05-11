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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

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البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي

التحرير

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أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق المتجهة إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة زناكو الزامبي، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - محمد الشناوي.

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خط الدفاع: حسين السيد - رامي ربيعة - محمد نجيب - محمد هاني - صبري رحيل - علي معلول.

خط الوسط: حسام غالي - حسام عاشور - أحمد فتحي - صالح جمعة - عمرو السولية - كريم نيدفيد - ميدو جابر - وليد سليمان - مؤمن زكريا - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي - عمرو جمال - جونيو أجاي.

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التحرير

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