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مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

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مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس

التحرير

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أدى لاعبو النادي الأهلي، تدريبات خفيفة على هامش المران الصباحي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة زناكو الزامبي.

وقام اللاعبون بالجري حول الملعب، اعقبها التدريبات على الأحمال البدنية تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب الأحمال.

وانتظم عمرو السولية لاعب النادي في مران الفريق، وكان قد تغيب عن مران الفريق أمس بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني لأداء امتحانات آخر العام.

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وشهد المران مشاركة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تدريبات حراس المرمى.

وخاض حسام غالي، قائد الفريق، تدريبات بدنية، تحت إشراف الشعلالي، ولم يشارك في التقسيمة الذي أجريت بين للاعبين.

ومن المقرر أن يتجه الأهلي عقب انتهاء التدريبات إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة زناكو الزامبي، في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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التحرير

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