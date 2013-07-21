ريجيم لمرضى السكري في رمضان دون حرمان

هل أنت مريضة سكري وتسعين لتخفيض وزنك في رمضان، لكنك تخشين أن يؤثر ذلك على نسبة السكر في دمك؟ لا عليك؛ فمع الريجيم الذي تقدمه «سيدتي نت» ستستطيعين الصيام، وتخفيف وزنك، ودون حرمان.

الدكتور يسرى الجزار استشاري أمراض السكر والغدد الصماء يقدم ريجيماً من نوع خاص يرفع شعار «لا للحرمان نعم للاعتدال»، ويقوم على أكثر من نظام معاً، يتم العمل عليها بالتتابع.

النظام الأول مدته يومان:

الإفطار:

3 بلحات+ فنجان زبادي لايت+ فنجان شوربة خضار+ بروكلي+ كرافس أو كوسة+ بصلة.

بعد صلاة المغرب: سمك مضاف إليه بصل+ ثوم+ كرافس وبقدونس+ سلاطة.

بعد الإفطار بـ3 ساعات: فنجان جيلي+ حبتان من الفاكهة+ فنجان قرفة.

السحور:

فنجان فول مضاف إليه ملعقة زيت زيتون+ سلاطة.

النظام الثاني لمدة يومين:

الإفطار:

3 بلحات+ حفنة لوز+ فنجان قرفة.

بعد صلاة المغرب:

شوربة خضار+ كوب أرز مضاف إليه كاري أو كركم+ سلاطة خضراء مضاف إليها مشروم وفنجان لوبيا مسلوق.

بعد 3 ساعات: 1 قطايف+ فنجان قرفة.

السحور:

فنجان سلطة عدس مضاف إليها بصل+ ثوم+ بقدونس+ كزبرة+ ليمون.

ويكرر النظام لمدة باقي الأسبوع بالتتابع:

وفي الأسبوع الثالث من رمضان:

1- لمدة يومين:

الإفطار:

3 بلحات+ فنجان عصير+ شوربة لسان عصفور.

بعد صلاة المغرب:

شريحتا لحم مشوي+ سلاطة+ فنجان خضار بالبطاطس.

بعد 3 ساعات:

1 قطايف+ فنجان زنجبيل.

السحور:

فنجان فول مضاف إليه ملعقة زيت زيتون+ ربع رغيف بلدي+ سلاطة.

2- لمدة يومين

الإفطار:

3 بلحات + فنجان خشاف.

بعد صلاة المغرب: دجاج مشوي+ سلاطة+ خضار.

بعد 3 ساعات: 2 قطايف.

السحور:

2 زبادي لايت+ فاكهة

3- لمدة ثلاثة أيام:

الإفطار:

3 بلحات+ فنجان لبن منزوع الدسم.

بعد صلاة المغرب: شوربة طماطم+ 1 ثمرة بطاطس مسلوقة+ شريحة لحم مشوية+ سلاطة.

بعد 3 ساعات: قطعة كنافة.

السحور:

كوب لبن منزوع الدسم+ فنجان كورن فليكس+ 1 فاكهة+ 7 مكسرات.

