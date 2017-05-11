حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب أحمد حمودي، لاعب الفريق، عن مران اليوم الخميس، جاء بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في العضلة الضامة.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن اللاعب سيغيب عن لقاء الفريق في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، أمام زاناكو الزامبي، بسبب الإصابة.

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وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعب راحة من مران اليوم، حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد الأهلى للسفر إلى الإسكندرية لخوض مباراة زاناكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.