دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

موسكو - (د ب أ):

تزايدت أعداد المسيحيين الروس المعتنقين للمذهب الأرثوذكسي لنحو الضعف بعد نحو 25 عاما من تفكك الاتحاد السوفيتي وذلك حسبما أظهرت دراسة أجراها مركز بيو الأمريكي للأبحاث ونشرت نتائجها اليوم الخميس في موسكو.

وحسب الدراسة فإن نحو 71% من الروس يعتبرون أنفسهم مسيحيين أرثوذكس.

ورصد الباحثون توجهات مشابهة في دول سابقة بالاتحاد السوفيتي ذات طابع أرثوذكسي مثل أوكرانيا.

وركزت الدراسة على تطور الدين في 18 دولة يغلب عليها الطابع الأرثوذكسي أو الكاثوليكي من دول وسط وشرق أوروبا والتي كانت لا تزال تسودها الشيوعية حتى الحرب الباردة.

وتبين للباحثين خلال الدراسة أن روسيا تحتل مكانا خاصا في وعي سكان هذه الدول كحامية للأرثوذكسية.