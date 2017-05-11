ليون يسعى للثأر من أياكس لخطف بطاقة نهائي الدوري الأوروبي

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يستضيف نادي ليون الفرنسي، نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ9.05 مساءً، بملعب بارك أولمبيك ليون، بقيادة تحكيمية للحكم سيمون مارسينياك، في إياب الدوري نصف نهائي للدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وكان قد تغلب أياكس أمستردام بقيادة مديره الفني بيتر بوس على ليون في لقاء الذهاب الذي أُقيم بملعب أمستردام آرينا، بهدف أربعة أهداف مقابل هدف، سجلهم (بيرتراند تراوري "هدفين" وكاسبر دولبيرج وامين يونس) من جانب الفريق الهولندي، في المقابل سجل ماثيو فالبوينا هدف الفريق الفرنسي الوحيد.

ويسعى جينيسيو برونو المدير الفني لفريق ليون، للثأر من هزيمة الذهاب، لخطف بطاقة النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن تمكن الفريق الفرنسي من عبور دور نصف النهائي من الدوري الأوروبي، بعد الفوز على بيشكتاش التركي 7/6 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بهدفين لهدف للفريق التركي، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بفوز ليون 2-1.

وكان قد عبر أياكس أمستردام إلى نصف النهائي، رغم خسارته أمام شالكه الألماني بثلاثة أهداف لهدفين في الإياب، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

ونستعرض فيما يلي أرقام عن الفريقان في نصف نهائي الدوري الأوروبي:

ليون الفرنسي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 25.

- بدأت مشاركته في المسابقة في دور: دور الـ 32 عقب احتلاله المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا.

- الطريق لقبل النهائي: الفوز على أي زد ألكمار 11-2، ثم على روما 5-4، ثم أمام بشكتاش 3-3 (7-6) بكلات الترجيح.

- عدد مشاركاته في الدوري الأوربي (كأس الاتحاد الأوروبي): 13.

- أفضل إنجاز للفريق في المسابقة: الدور قبل النهائي هذا الموسم 2016-2017.

- عدد مرات الوصول لقبل النهائي: أول مرة.

- عدد البطولات: 7.

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- البطولات الأوروبية: لم يتوج.

- مركزه في الموسم الماضي: الثاني.

- ترتيبه في الموسم الحالي: الرابع.

أياكس الهولندي

- تصنيفه وفق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 28.

- بدأت مشاركته في المسابقة في دور المجموعات، عقب خروجه من تصفيات دوري الأبطال.

- الطريق لقبل النهائي: تصدر المجموعة السابعة، ثم تغلب على ليجا وارسو 1-0، ثم إف سي كوبنهاجن 3-2، ثم شالكه 4-3.

- عدد مشاركاته في الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي): 25.

- أفضل إنجاز للفريق في المسابقة: الفوز باللقب موسم 1991-1992.

- عدد مرات الوصول لقبل النهائي: هذه المشاركة الثانية.

- عدد البطولات: 33.

- البطولات الأوروبية: 4 بطولات.

- مركزه في الموسم الماضي: الثاني.