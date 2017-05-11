رئيسا كوريا الجنوبية والصين يسعيان إلى تحسين العلاقات المتوترة بين بلديهما

سول - (د ب أ):

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن الرئيس الصيني شي جين بينج أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الكوري الجديد مون جيه-إن اليوم الخميس، في محاولة على ما يبدو لتحسين العلاقات الثنائية المتوترة.

وقال يون يونج تشان المتحدث باسم مون إن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين سول وبكين واتفقا على أن يكون جعل كوريا الشمالية خالية من الأسلحة النووية "هدفا مشتركا".

وصرح يون بأن هذه هي المرة الأولى التي يتصل فيها زعيم صيني لتهنئة رئيس لكوريا الجنوبية على فوزه بانتخابات.

وكان بدْء نشر الولايات المتحدة لأنظمة الدفاع الصاروخي ثاد في كوريا الجنوبية قد أثار غضب الصين، وذلك رغم التأكيد بأن هدفها هو اعتراض أية صواريخ محتملة من كوريا الشمالية. وقد دخلت المنظومة الخدمة مطلع الشهر.

وأشار مون، الذي يؤيد الحوار مع بيونجيانج، وشي إلى أنه "من المهم تخفيف التوترات" في شبه الجزيرة الكورية، ودعيا جميع الدول المعنية بالعمل معا من أجل هذا الهدف.

ووفقا ليون، فقد دعا شي نظيره مون لزيارة الصين، وقد أعرب مون عن أمله في لقاء شي في المستقبل القريب.