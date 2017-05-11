اعتزلت الفن بعد زواجها من رجل أعمال سعودي.. 13 معلومة عن «فاتنة التسعينيات»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كانت الإعلانات بوابتها لدخول عالم التمثيل من أوسع الأبواب، حيث تألقت في تسعينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية مع كبار الفنانين، فتنبأ لها النقاد بمستقبل باهر، لكنها لم تستكمل المسيرة الفنية القصيرة، واعتزلت فجأة مع نهاية التسعينيات.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنانة المعتزلة جيهان نصر..

1- اسمها بالكامل جيهان نصر عيسى.

2- ولدت في 11 مايو 1972، أي أنها تبلغ من العمر 45 عامًا.

3- حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال.

4- عرفت طريقها إلى الشهرة من خلال الإعلانات التجارية.

5- الظهور السينمائي الأول لها في فيلم "زوجة رجل مهم" عام 1987 مع الراحل أحمد زكي وميرفت أمين، حيث ظهرت فيه بمشهد صغير.

6- شاركت في 17 فيلمًا سينمائيًا، منها: "الكيت كات، خيال العاشق، لعبة الانتقام، شاويش نص الليل، وسكة سفر"، لكنها لم تحظ مطلقًا بالبطولة.

شاهد أيضا

7- لمع نجمها في مطلع التسعينيات، خاصة بعد مشاركتها في مسلسل "المال والبنون 2" عام 1995، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية مثل: "حسين فهمي، وأحمد عبد العزيز، وزيزي البدراوي"، وفيه جسدت شخصية "فريال فراويلة".

8- بلغ رصيدها من الأعمال التليفزيونية 15 مسلسلًا أبرزها: "من الذي لا يحب فاطمة، وألف ليلة وليلة، والبخيل وأنا، والأبطال".

9- شاركت في 4 مسرحيات فقط، هى: "المحظوظ وأنا، أنا والنظام وهواك، المحظوظة، وعصفور ودبور".

10- لشدة جمالها وبهاء طلتها لُقبت بـ "فاتنة التسعينيات".

11- في عام 1997 تزوجت من من الملياردير السعودي "سعود الشربتلي" ثم اعتزلت المجال الفني.

12- تعرفت على زوجها في بيروت أثناء تقديمها لمسرحية "المحظوظة"، ويقال إنها تزوجت هربًا من الشائعات التي ربطتها برجال السلطة، ولكنها لم تعلق على ذلك.

13- مؤخرًا تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة وهي بالحجاب ومعها فتاة محجبة أيضًا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا على اعتزالها.