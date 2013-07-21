مارسي هذه النشاطات حسب هوايتك في "فارنا"

إذا كنت تريدين قضاء إجازة ممتعة في أوروبا بعيداً عن صخب الحياة، فعليك بزيارة "فارنا" الشهيرة التي تضمّ معالم سياحيّة جذّابة وعدداً من المنتجعات المذهلة. موقع "سيدتي نت" يرافقك بجولة إلى هذه المدينة.

"فارنا" هي إحدى مدن شرق "بلغاريا"، وتقع على ضفاف البحر الأسود، وتعدّ الثالثة في البلاد لناحية عدد سكّانها بعد "صوفيا" و"بلوفديف"، إذ يقطنها نحو 318313 نسمة. وهي مزدهرة سياحياً وصناعياً، حيث ينظّم فيها كلّ عام عدد من الاحتفالات الثقافيّة، لاسيّما "مهرجان صيف فارنا" و"المسابقة العالمية لرقص الباليه ـ فارنا". وتحتلّ المدينة مساحة 205 كيلومترات مربّعة، وتبعد 470 كليومتراً عن شرق العاصمة البلغاريّة "صوفيا"، وتعدّ نقطة عبور السيّاح القاصدين حمّامات البحر الواقعة على طول ساحل البحر الأسود. ويمكنك ممارسة نشاطات عدّة في "فارنا"، وذلك حسب شخصيّتك وهواياتك، أبرزها:

ـ التسوّق والتعرّف إلى المواقع الأثريّة في وسط المدينة.

ـ القيام بالرحلات سيراً على الأقدام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.

ـ الإسترخاء على الشواطئ الرملية وزيارة المطاعم الفخمة.

ـ زيارة الحديقة البحريّة التي تحتضن حمّامات المياه الساخنة الرومانيّة وعدداً من المتاحف والمسارح.

*مناخها: يمتاز الصّيف في المنطقة الشماليّة من "بلغاريا"، ولاسيّما على طول "الدانوب" بدرجات حرارة مرتفعة، أمّا في الجنوب فيقع تحت تأثيرات المتوسّط ولا تتجاوز درجات الحرارة القصوى فيه أكثر من 30 درجة مئويّة. و"فارنا"، بالتحديد، ترزح تحت وطأة الرياح القويّة، طيلة أيام السنة، بسبب خليج المدينة والتيّارات البحريّة الشماليّة التي تؤثّر في حركة الهواء.