بالصور.. توقف حركة السير بشارع رمسيس بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

كتب- فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية في شارع امتداد رمسيس، أمام دوران الغاز، صباح الْيَوْمَ الخميس، بسبب تعطل أتوبيس نقل عام، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين للقادم من كوبري أكتوبر وفي طريقه إلى العروبة، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات، وقامت أوناش المرور بسحب السيارة وانزالها من أعلى الكوبري.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بوجود عطل أتوبيس بشارع رمسيس، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة السيارات.