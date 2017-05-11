أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. توقف حركة السير بشارع رمسيس بسبب تعطل أتوبيس نقل عام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حركة السير بشارع رمسيسحركة السير بشارع رمسيس

حركة السير بشارع رمسيس (2)حركة السير بشارع رمسيس (2)

حركة السير بشارع رمسيس (3)حركة السير بشارع رمسيس (3)

حركة السير بشارع رمسيس (4)حركة السير بشارع رمسيس (4)

كتب- فتحي عمر:

ظهرت كثافات مرورية في شارع امتداد رمسيس، أمام دوران الغاز، صباح الْيَوْمَ الخميس، بسبب تعطل أتوبيس نقل عام، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاهين للقادم من كوبري أكتوبر وفي طريقه إلى العروبة، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات، وقامت أوناش المرور بسحب السيارة وانزالها من أعلى الكوبري.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من غرفة النجدة، بوجود عطل أتوبيس بشارع رمسيس، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولى مدير المرور، بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتنظيم حركة السيارات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"