وزير الدفاع يشهد أكبر مناورات بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية

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شهد القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي البيان العملي بالذخيرة الحية لعناصر المدفعية على المستويات المختلفة، في واحدة من أكبر المناورات بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية، وقد نفذتها إحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ.ح. شريف فهمى بشارة قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها أن رجال المنطقة الغربية العسكرية سيظلون جندًا أوفياء للوطن، أمناء على مبادئ القوات المسلحة عاقدين العزم على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الدائم والمستمر للمنطقة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ليظل رجالها في أعلى درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي لحماية بوابة مصر الغربية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بكل الشجاعة والإخلاص.

شارك في تنفيذ البيان عناصر الرمي غير المباشر والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ذات القدرة العالية علي المناورة وخفة الحركة واختراق الدروع تعاونها الهليكوبتر المسلح، بالاشتباك مع عدد من الأهداف الثابتة والمتحركة وإصابتها بدقة وكفاءة عالية، وتقديم الدعم والمعاونة النيرانيه للقوات المنفذة للمهام خلال المراحل المختلفة للمعركة وفقًا لمنظومة متكاملة بالتعاون مع الاسلحة المشتركة والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

تضمن البيان استخدام أحدث وسائل استطلاع المدفعية ونظم تحضيرات إدارة النيران ضد الأهداف المعادية وسرعة تحديد أماكنها وتدميرها باستخدام المدفعية الصاروخية والمدفعية ذاتية الحركة ذات القوة النيرانية والتدميرية العالية والقدرة علي التعامل مع الأهداف المعادية في العمق وتغطيه مساحات كبيرة في زمن محدد .

وقد أظهر البيان المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية التعامل معها، مع إدارة وتقيم وتحليل نتائج الضربات باستخدام أحدث وسائل القيادة والسيطرة.

وفي نهاية البيان نقل القائد العام تحية وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها أبطال ومقاتلي المنطقة الغربية العسكرية للحفاظ على امن مصر القومي.

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وأكد الفريق أول صدقي صبحي أن بناء الفرد المقاتل المحترف القادر على تنفيذ المهام يمثل الركيزة الأساسية لقدرة وكفاءة القوات المسلحة في الدفاع عن أمن مصر وسلامتها، وحماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة.

وأعرب عن شكره واعتزازه لقبائل وعشائر مطروح وتقديره لدورهم وعطائهم الوطني المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة في تأمين الحدود الغربية والقضاء علي الإرهاب، مؤكدًا أنهم حماة للغرب بقيمهم وعراقتهم ورباطهم مع ابنائهم من رجال المنطقة الغربية العسكرية .

وأشاد الفريق أول صدقي صبحي بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للتدريب وما حققتة من مستوي راق في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية لكافة الأسلحة والمعدات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتطوير أساليب ووسائل التدريب القتالي على المهام المخططة والطارئة وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى، وناقش القائد العام عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، واستمع لأسئلة واستفسارات دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذي البيان لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه .

وطالب القادة والضباط علي كافة المستويات بالاستفادة من كل ما هو جديد في مجالات العلم والتكنولوجيا لتأصيل خبرات القتال وتوفير كافة الإمكانات للارتقاء بالمجندين وتأهيلهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، لتظل القوات المسلحة قوية وقادرة علي تنفيذ مهامها في جميع الأوقات وتحت مختلف الظروف .

من جانبهم أكد عدد من شيوخ وعواقل المنطقة الغربية أنهم يدركون جيدا ما يحاك للوطن من مخاطر وتهديدات، وأنهم شركاء في حمايتة جنبا إلى جنب مع قواتهم المسلحة حراس الوطن ومصنع الرجال الذين يحمون الحدود ويشاركون في تنمية وبناء مصر، مؤكدين دعمهم الكامل للسيد رئيس الجمهورية في قيادة مسيرة الوطن واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض مصر في العديد من المجالات .

حضر البيان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وشيوخ وعواقل مطروح.