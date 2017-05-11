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صور| غضب يجتاح أهالي البحيرة لانقطاع مياه الشرب أكثر من 50 ساعة

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صور| غضب يجتاح أهالي البحيرة لانقطاع مياه الشرب أكثر من 50 ساعة صور| غضب يجتاح أهالي البحيرة لانقطاع مياه الشرب أكثر من 50 ساعة

التحرير

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شهدت مدينتي حوش عيسى وأبو المطامير، بمحافظ البحيرة، والقرى التابعة لهما انقطاع مياه الشرب لأكثر من 50 ساعة، بسبب صيانة الخط الرئيسي.

وأكد محمود الشامي، أحد أهالي حوش عيسى، لـ«التحرير»: «انقطاع المياه بدأ منذ الثلاثاء الماضي، ولا يوجد نقطة مياه للاستحمام أو قضاء حاجتنا مع ارتقاع درجة الحرارة».

وأشار إبراهيم المدبولي، أحد أهالي أبو المطامير، إلى أن جميع منازل أبو المطامير، وحوش عيسى أصبحت خالية من المياه.

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وطالب علاء عثمان، أحد الأهالي، من شركة مياه الشرب بإبلاغهم بمدة القطع، وهل ستستمر لأيام أخرى أم ستنتهي؟، مؤكدًا «نفسي استحمى».

وأكد مصدر بشركة مياه البحيرة، في تصريحات لـ«التحرير»، أنه تم صيانة الخط الرئيسي، وسيتم ضخ المياه مساء اليوم الخميس.

انقطاع مياه الشرب بالبحيرة (3)انقطاع مياه الشرب بالبحيرة (2)

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التحرير

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