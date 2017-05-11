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18 ألف تذكرة لريال مدريد ويوفنتوس في موقعة «كارديف»

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18 ألف تذكرة لريال مدريد ويوفنتوس في موقعة «كارديف» 18 ألف تذكرة لريال مدريد ويوفنتوس في موقعة «كارديف»

التحرير

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يواجه يوفنتوس الإيطالي نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم 3 يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة «كارديف» الويلزية.

وتأهل ريال مدريد على حساب جاره أتليتكو بعد الفوز بنتيجة (4-2) في مجموع المباراتين فيما حجز يوفنتوس مقعده في النهائي على حساب موناكو الفرنسي بتحقيق الانتصار بنتيجة (4-1) في مجموع المواجهتين.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حدد 18 ألف تذكرة لجمهور الفريقين في المواجهة النهائية، فيما تم بيع 55000 تذكرة حتى الآن على الموقع الإلكتروني للاتحاد، فيما توزع التذاكر المتبقية على الرعاة والاتحادات الأوروبية.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّه تم تخفيض العدد المسموح له بحضور المباراة إلى 64 ألف متفرج لأسباب أمنية، كما أن الفريقين سيجتمعان يوم الخميس المقبل مع ممثل للاتحاد لبحث عملية تنظيم النهائي على أن يكون يوفنتوس هو الفريق المضيف وريال مدريد الضيف.

وتتراوح التذكرة من 449 يورو إلى 69 يورو، كما يوجد مطارين في المدينة ولكل جمهور فريق مطاره الخاص.

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التحرير

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