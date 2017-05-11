بتوجيهات من السيسي.. إرسال مساعدات إنسانية إلى الصومال

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أعطى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة، بإعداد وتجهيز كميات من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المهداة من الشعب المصري، ونقلها بطائرات المجهود الجوي إلى دولة الصومال.

وتأتي تلك المبادرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة للمعاونة في التخفيف عن كاهل الأشقاء الصوماليين المتضررين من موجة الجفاف العنيف التي ضربت مناطق متفرقة من دولة الصومال.

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حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 وعلى متنها كميات من تلك المساعدات المخطط تقديمها بالتنسيق مع وزارة الصحة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك انطلاقًا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء داخل القارة الأفريقية وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن والأزمات.