وزيرة الاستثمار: القانون وحده لا يكفي.. ونعمل على الإصلاح المؤسسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كل الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، على مجهودهم فى تعديل قانون الاستثمار، مؤكدةً: «البرلمان أضاف أمور مهمة على القانون»، موضحة أنه سيتم إصدار لائحة قانون الاستثمار خلال شهر.

وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «القانون وحده لا يكفى ونعمل على الإصلاح المؤسسي وتعيين كوادر شابة وتدريب الكوادر الحالية»، متابعة: «الدولة حريصة على توفير مناخ استثمار أفضل خلال الفترة المقبلة».

شاهد أيضا

وأوضحت أن الشركات الأمريكية حريصة على زيادة خطوط إنتاجها في مصر وضخ استثمارات جديدة بعد الإصلاحات الاقتصادية.