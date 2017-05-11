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"كابس" و"زاناكو" يصلان القاهرة للقاء الزمالك والأهلي ببطولة أفريقيا

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مصراوي Masrawy

'كابس'' و''زاناكو'' يصلان القاهرة (1)

'كابس'' و''زاناكو'' يصلان القاهرة (2)

'كابس'' و''زاناكو'' يصلان القاهرة (3)

'كابس'' و''زاناكو'' يصلان القاهرة

'كابس'' و''زاناكو'' يصلان القاهرة (5)

كتب - طه عبيد :

وصلت مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الخميس، بعثتي فريقي "كابس يونايتد" بطل زيمبابواى، وفريق "زاناكو الزامبي" قادمتين من إثيوبيا، للقاء فريقي والأهلي على الترتيب في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات وصول الفريقين على الطائرة الأثيوبية القادمة من إديس أبابا، وكان في استقبالهم عددًا من المسؤولين في ناديي الزمالك والأهلي.

كما قامت سلطات المطار بتخصيص ضباط من الجوازات والعلاقات العامة وأطباء الحجر الصحي لإنهاء إجراءات وصولهم.

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