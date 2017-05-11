فيديو| رئيس هيئة الاستثمار يوضح: «3 خطوات» خطوات لإتمام أي مشروع

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم البدء في قانون الاستثمار بتحديد المشاكل والشكاوى التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن الهيئة العامة للاستثمار ليست بديلا للجهات المسؤولة بالوزارات المختلفة.

وأضاف خضير، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، على فضائية «دي أم سي»، أن أي مستثمر يحتاج «ثلاث خطوات» لإتمام مشروعه، بدءًا من تأسيس الشركة، ثم الحصول على الأرض، ثم الحصول على التراخيص اللازمة.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن جهة الولاية تظل مالكة للأرض، ودور الهيئة هو الترويج من خلال الخريطة الاستثمارية، ولها صلاحية البت في التخصيص.