أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| رئيس هيئة الاستثمار يوضح: «3 خطوات» خطوات لإتمام أي مشروع

Google+ Print
فيديو| رئيس هيئة الاستثمار يوضح: «3 خطوات» خطوات لإتمام أي مشروع فيديو| رئيس هيئة الاستثمار يوضح: «3 خطوات» خطوات لإتمام أي مشروع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم البدء في قانون الاستثمار بتحديد المشاكل والشكاوى التي تواجه المستثمرين، موضحًا أن الهيئة العامة للاستثمار ليست بديلا للجهات المسؤولة بالوزارات المختلفة.

وأضاف خضير، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، على فضائية «دي أم سي»، أن أي مستثمر يحتاج «ثلاث خطوات» لإتمام مشروعه، بدءًا من تأسيس الشركة، ثم الحصول على الأرض، ثم الحصول على التراخيص اللازمة.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن جهة الولاية تظل مالكة للأرض، ودور الهيئة هو الترويج من خلال الخريطة الاستثمارية، ولها صلاحية البت في التخصيص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

8 الصبح - "10 فيديوهات" تصدرت أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

8 الصبح - "10 فيديوهات" تصدرت أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي