فيديو| برلماني: السياحة الروسية «لا تُفيد» المصريين

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قال عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، السيد حجازي، إن السياحة الروسية لا تُفيد المصريين، وذلك إذا تم مُقارنتها بالسياحة الأوروبية التي تفيد البلاد فى المقام الأول، بسبب أنْ الأوروبيين يُنفقون أموالاً كثيرة عنّد زيارتهم لمصر.

وأضاف حجازي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي: «لا أجد أي رابط بين مشروع الضبعة وعودة السياحة الروسية لمصر»، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند التفاوض مع الجانب الروسي وصل إلى أقل الأسعار، وحصل على تمويل روسي بنحو 25 مليار دولار عبر فترة سماح 13 عامًا، ليتم تسديدهم على 30 عامًا.

وتابع البرلماني، أن التوقيع النهائي على عقود مشروع الضبعة النووي سيتم الشهر المقبل، مستبعدًا ما يتردد عن وجود مطالب داخل الحكومة بإرجاء مشروع الضبعة حتي عودة السياحة الروسية، موضحًا أنه تم الاتفاق على توقيع 4 عقود تشمل الإنشاء والتشغيل والصيانة وإدارة النفايات، وتوريد الوقود.

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وأوضح حجازي، أن المشروع الذي سيتم فى أرض الضبعة سيكون أقوي وأحدث من المشروع الذي يجري تنفيذه فى مدينة سان بطرسبرج فى روسيا، موضحا أن المشروع المصري من عوامل الأمان الخاص به هو تحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن، بالإضافة إلى الزلازل التي قد تصل إلى 9 ريختر.