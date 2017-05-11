أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» -
بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان -
سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا» -
اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة» -
«الملا» يستعرض مع رئيس «ديا الألمانية» تنمية وإنتاج الغاز لحقل دسوق -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الأقصر للموسيقى العربية و"السباعية" تفتتحان القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (1)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (1)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (2)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (2)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (3)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (3)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (5)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (5)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (4)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (4)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (6)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (6)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (7)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (7)

القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (8)القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين (8)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

انطلقت مساء أمس فعاليات القافلة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، والتي تستمر حتى 16 مايو الجاري.

وقدمت الفرقة أغاني من التراث منها "القلب يعشق" لأم كلثوم، و"توبة" و"جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ و"ليالينا"، وذلك بحضور الباحث سعد فاروق - رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعلا بغدادى - مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، ولفيف من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما قدمت فرقة السباعية للإنشاد الديني عرض ابتهالات في مدح النبى من التراث "نظرة يا رسول الله" و"الصبح بدأ من طلعته" و"جالسا فى الروضة حيا" و"فى حب محمد" والقصيدة الأشهر "قمر سيدنا النبى".

وصرح فاروق أن القوافل الثقافية تأتي في إطار توجهات الدولة بالمناطق الحدودية، وتشمل أيضا ورش حرف يدوية وبيئية كصناعة الحلي والتطريز، موضحًا أن التركيز على مثلث حلايب وشلاتين ثقافيا وفنيا يحظى بمكانة مهمة في الوقت الحالي في أجندة وزارة الثقافة بالكامل.

ومن المقرر أن تعرض فرقة الأقصر للموسيقى العربية وكذلك فرقة السباعية عروضها في حلايب اليوم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"

بالفيديو- موقف محرج لمذيعة أردنية على الهواء بسبب "صرصور"