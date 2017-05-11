الأقصر للموسيقى العربية و"السباعية" تفتتحان القوافل الثقافية بحلايب وشلاتين

البحر الأحمر - أحمد عوض:

انطلقت مساء أمس فعاليات القافلة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، والتي تستمر حتى 16 مايو الجاري.

وقدمت الفرقة أغاني من التراث منها "القلب يعشق" لأم كلثوم، و"توبة" و"جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ و"ليالينا"، وذلك بحضور الباحث سعد فاروق - رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعلا بغدادى - مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، ولفيف من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما قدمت فرقة السباعية للإنشاد الديني عرض ابتهالات في مدح النبى من التراث "نظرة يا رسول الله" و"الصبح بدأ من طلعته" و"جالسا فى الروضة حيا" و"فى حب محمد" والقصيدة الأشهر "قمر سيدنا النبى".

وصرح فاروق أن القوافل الثقافية تأتي في إطار توجهات الدولة بالمناطق الحدودية، وتشمل أيضا ورش حرف يدوية وبيئية كصناعة الحلي والتطريز، موضحًا أن التركيز على مثلث حلايب وشلاتين ثقافيا وفنيا يحظى بمكانة مهمة في الوقت الحالي في أجندة وزارة الثقافة بالكامل.

ومن المقرر أن تعرض فرقة الأقصر للموسيقى العربية وكذلك فرقة السباعية عروضها في حلايب اليوم.