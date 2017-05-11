«اقتصادية البرلمان»: تحرير سعر الصرف جعل تكلفة العمالة المصرية أقل من الأجنبية

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قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف جعل تكلفة العمالة المصرية أقل من نظيرتها الأجنبية، مؤكدًا إصرار البرلمان على استمرارية المناطق الحرة الخاصة على أن يتم منح ترخيص للمشروعات الحديدة في المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف غلاب، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «قانون الاستثمار الجديد يلزم المناطق الحرة الخاصة بتقديم ميزانيات معتمدة لهيئة الاستثمار لإحكام الرقابة عليها».

وذكر النائب البرلماني، أنه يوجد لجنة تظلمات داخل هيئة الاستثمار للتظلم من تأخر البت في طلب أي مستثمر والقانون يلزمها بالبت خلال 7 أيام، مشيرًا إلى أن مسودة قانون الاستثمار التي جاءت للبرلمان كانت 114 مادة ووصلوا داخل البرلمان لـ93 مادة فقط.

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وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنهم حرصوا على صياغة القانون بشكل يسهل فهمه من قبل المستثمرين، لافتًا إلى أنه تم تنظيم جلسات استماع للمهتمين بقانون الاستثمار والجهات الحكومية قبل أن يتم تعديل صيغته النهائية.