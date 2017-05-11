أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«اقتصادية البرلمان»: تحرير سعر الصرف جعل تكلفة العمالة المصرية أقل من الأجنبية

Google+ Print
«اقتصادية البرلمان»: تحرير سعر الصرف جعل تكلفة العمالة المصرية أقل من الأجنبية «اقتصادية البرلمان»: تحرير سعر الصرف جعل تكلفة العمالة المصرية أقل من الأجنبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحرير سعر الصرف جعل تكلفة العمالة المصرية أقل من نظيرتها الأجنبية، مؤكدًا إصرار البرلمان على استمرارية المناطق الحرة الخاصة على أن يتم منح ترخيص للمشروعات الحديدة في المجلس الأعلى للاستثمار.

وأضاف غلاب، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي أم سي»، المذاع على قناة «دي أم سي»: «قانون الاستثمار الجديد يلزم المناطق الحرة الخاصة بتقديم ميزانيات معتمدة لهيئة الاستثمار لإحكام الرقابة عليها».

وذكر النائب البرلماني، أنه يوجد لجنة تظلمات داخل هيئة الاستثمار للتظلم من تأخر البت في طلب أي مستثمر والقانون يلزمها بالبت خلال 7 أيام، مشيرًا إلى أن مسودة قانون الاستثمار التي جاءت للبرلمان كانت 114 مادة ووصلوا داخل البرلمان لـ93 مادة فقط.

شاهد أيضا

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنهم حرصوا على صياغة القانون بشكل يسهل فهمه من قبل المستثمرين، لافتًا إلى أنه تم تنظيم جلسات استماع للمهتمين بقانون الاستثمار والجهات الحكومية قبل أن يتم تعديل صيغته النهائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

بالفيديو.. وزير الإسكان يستعرض نتائج العمل بمدينة العاشر من رمضان

سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا»

سالم عبد الجليل معتذرًا: «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا»

اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»

اليوم.. وزير التعليم يفتتح ورشة عمل «خدمات بنك المعرفة»