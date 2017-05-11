أسعار العملات اليوم الخميس 11 مايو 2017

أسعار العملات اليوم بالبنك العربي الإفريقي اليوم الخميس 11-5-2017 ، أخبار و أسعار الدولار والعملات بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.

قرر البنك المركزي المصري بتحرير الجنيه المصري وإعطاء البنوك المصرية حرية تحديد سعر العملات العربية والأجنبية بشكل عام وفقًا للعرض والطلب، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي ، وأسعار العملات في البنك العربي الإفريقي ، سعر الدولار اليوم ، سعر الدولار الآن .

سعر صرف الدولار والعملات في البنك العربي الأفريقي الخميس 11 مايو 2017:

أسعار العملات في البنك العربي الإفريقي :

جدير بالذكر أن نتيجة تعويم الجنية المصري بالأمس بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنية المصري تحرير كامل وترك الحرية في تحديد قيمة العملات في البنوك للبنوك نتيجة العرض والطلب، بسبب طلب البنك المركزي قرض من صندوق النقد الدولي، أدى ذلك إلى زيادة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أيضًا بجميع البنوك المصرية، حيث قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري بشكل كامل، حيث اعطي البنك المركزي المصري للبنوك المصرية الحرية الكاملة في تحديد سعر صرف العملات العربية والأجنبية. حيث بلغ سعر صرف اليورو في البنك العربي الإفريقي مقابل العملة المحلية في مصر كسعر للشراء 17.30 جنية مصري ، بينما بلغ سعر صرف البيع لليورو داخل البنك العربي الإفريقي 18.05 جنيه مصري.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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