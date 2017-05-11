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أسعار العملات اليوم الخميس 11 مايو 2017

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أسعار العملات اليوم الخميس 11 مايو 2017 أسعار العملات اليوم الخميس 11 مايو 2017

العملات اليوم بالبنك العربي الإفريقي اليوم الخميس 11-5-2017 ، أخبار و أسعار الدولار والعملات بعد ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.

 

قرر البنك المركزي المصري بتحرير الجنيه المصري وإعطاء البنوك المصرية حرية تحديد سعر العملات العربية والأجنبية بشكل عام وفقًا للعرض والطلب، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك العربي الأفريقي ، وأسعار العملات في البنك العربي الإفريقي ، اليوم ، سعر الدولار الآن .

سعر الدولار الآن بكافة البنوك والسوق السوداء من هنا.

سعر صرف الدولار والعملات في البنك العربي الأفريقي الخميس 11 مايو 2017:

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.١٠٥٥ ٦٠.٠٩٣ 05/11 1:00 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٧٢٤ ٤.٩٢٧٩ 05/11 1:00 ص
ريال سعودي ٤.٧٧٢٥ ٤.٨٢٦٣ 05/11 1:00 ص
جنيه إسترليني ٢٣.٢٧٥٨ ٢٣.٤٥٤ 05/11 1:00 ص
يورو ١٩.٥٦٦ ١٩.٧٢٥٤ 05/11 1:00 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 05/11 1:00 ص
فرنك سويسري ١٧.٨٥٨٩ ١٧.٩٨٦٧ 05/11 1:00 ص

أسعار العملات في البنك العربي الإفريقي :

جدير بالذكر أن نتيجة تعويم الجنية المصري بالأمس بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الجنية المصري تحرير كامل وترك الحرية في تحديد قيمة العملات في البنوك للبنوك نتيجة العرض والطلب، بسبب طلب البنك المركزي قرض من صندوق النقد الدولي، أدى ذلك إلى زيادة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أيضًا بجميع البنوك المصرية، حيث قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري بشكل كامل، حيث اعطي البنك المركزي المصري للبنوك المصرية الحرية الكاملة في تحديد سعر صرف العملات العربية والأجنبية. حيث بلغ سعر صرف اليورو في البنك العربي الإفريقي مقابل العملة المحلية في كسعر للشراء 17.30 جنية مصري ، بينما بلغ سعر صرف البيع لليورو داخل البنك العربي الإفريقي  18.05 جنيه مصري.

 

المصدر : مصر 365

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