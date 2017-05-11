أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ أحمد صبري يوضح هل النبي كفر أحد من قبل كان على غير دين الإسلام ؟؟ -
8 الصبح - الشيخ أحمد صبري عن فتوى تكفير المسيحيين "النبي جعل النصاري يصلوا داخل المسجد" -
أبو الوفا رئيسًا لبعثة منتخب الصالات في المغرب -
البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زناكو الزامبي -
مران الأهلي| تدريبات منفردة لغالي.. وعبد الحفيظ يشارك في تدريبات الحراس -
حمودي يغيب عن الأهلي أمام زاناكو الزامبي -
وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للفروسية -
دراسة: تزايد الروس المعتنقين للأرثوذكسية -
حقائق عن سكان الكهوف في الجنوب الإسباني -
بالفيديو.. غادة والي ترد على مقولة "المرأة العاملة تهمل نفسها" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11/5/2017 فى مصر

  • أسعار
  • 91
Google+ Print
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11/5/2017 فى مصر سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11/5/2017 فى مصر

نقدم لكم الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11/5/2017، فى جمهورية العربية، حيث تباينت بعض الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم بين حال أسعار الحديد ونظيرتها أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.

قد استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الاسواق خلال الايام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايوم، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.

 

أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 11/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 693 جنيه
أسمنت النصر النصر 675 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 735 جنيه
الفهد الفهد 773 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 678 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 698 جنيه
أسمنت حورس حورس 678 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 680 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 680 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 683 جنيه
إسم الشركة إسم المنتج السعر
سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1640 جنية
سوبر سيناء سيناء 1600 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1588 جنية
رويال العادة رويال 1615 جنية
أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1595 جنية
الشركة السعر
اسمنت سيناء النخيل 658 جنيه
الشركة القومية للأسمنت 658 جنيه
أسمنت حلوان الواحة 658 جنيه
الشركة إسم المنتج السعر
أسمنت أسيوط المقاوم المقاوم 750 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 715 جنية
لافارج للأسمنت قاهر البحار 723 جنية
السويس للأسمنت السويس سي ووتر 713 جنية
السويدي السويدي المقاوم 713 جنية

 

الحديد في مصر اليوم الخميس 11/5/2017: استقرار في البلاد

 

 

أظهر مُدخلات

 

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9630 جنيه 9630 جنيه
حديد بشاي 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد العتال 9500 جنية 9500 جنية
حديد عطيه 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9450 جنيه 9450 جنيه
حديد المصريين 9520 حنيه 9520 حنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي غير متاح غير متاح
حديد العشري 9400 جنيه 9400 جنيه

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

وزير القوى العاملة يصل الشرقية لتدشين مبادرة «مصر أمانة بين إيديك»

8 الصبح - إيرادات السينما المصرية .. "بنك الحظ" يتصدر و "فوبيا" الأخير بإيرادات 30 ألف جنية

8 الصبح - إيرادات السينما المصرية .. "بنك الحظ" يتصدر و "فوبيا" الأخير بإيرادات 30 ألف جنية

8 الصبح - إستقبال حار لمحمد عبده بدار الأوبرا المصرية .. والجمهور : نورت مصر

8 الصبح - إستقبال حار لمحمد عبده بدار الأوبرا المصرية .. والجمهور : نورت مصر

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم