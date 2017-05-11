سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11/5/2017 فى مصر

نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11/5/2017، فى جمهورية مصر العربية، حيث تباينت بعض الأسعار فى سوق مواد البناء اليوم بين حال أسعار الحديد ونظيرتها أسعار الأسمنت داخل أسواق البناء والتعمير في مصر، خلال تعاملاتها اليوم، حيث اختلفت تعاملات الحديد أمام تعاملات الأسمنت داخل المناطق المصرية، فعلى الرغم من استقرار تعاملات الحديد باعتباره أحد مواد البناء في مصر، شهدت أسعار الأسمنت تباين ملحوظ في تعاملاتها لدي الموزعين بمختلف المحافظات.
قد استقر سعر تعامل الحديد داخل الأسواق المصرية اليوم، ولم تختلف أسعارها عن أسعار يوم أمس، ولا عن أسعار طن الحديد التي شهدتها الاسواق خلال الايام القليلة الماضية، حيث أعلنت شركات الحديد والصلب، والتي تنتج الحديد في مصر، أنها سوف تقوم بتثبيت أسعار الحديد خلال الشهر الجاري، بما يتناسب مع حالة استقرار الدولار داخل البنوك المصرية، ليستقر سعر تداول الحديد في سوق البناء والتعمير للشهر الثاني على التوالي، حيث لم يتغير سعره إلا بقفزة واحدة تمت في مطلع شهر مايوم، وعاد الحديد إلى الاستقرار من جديد بالأسواق المصرية.
أسعار الأسمنت في مصر اليوم الخميس 11/5/2017: سعر طن الأسمنت حسب تعاملاته اليوم بالأسواق
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|693 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|675 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|735 جنيه
|الفهد
|الفهد
|773 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|678 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|698 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|678 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|680 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|680 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|683 جنيه
|إسم الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|سيناء للأسمنت الأبيض
|الأبيض العادة
|1640 جنية
|سوبر سيناء
|سيناء
|1600 جنية
|رويال المنيا للأسمنت الأبيض
|سوبر رويال
|1588 جنية
|رويال العادة
|رويال
|1615 جنية
|أسمنت حلوان المنيا
|الواحه الأبيض
|1595 جنية
|الشركة
|السعر
|اسمنت سيناء النخيل
|658 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|658 جنيه
|أسمنت حلوان الواحة
|658 جنيه
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|أسمنت أسيوط المقاوم
|المقاوم
|750 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك سي وتر
|715 جنية
|لافارج للأسمنت
|قاهر البحار
|723 جنية
|السويس للأسمنت
|السويس سي ووتر
|713 جنية
|السويدي
|السويدي المقاوم
|713 جنية
اسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 11/5/2017: استقرار سعر الحديد في البلاد
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9630 جنيه
|9630 جنيه
|حديد بشاي
|9600 جنيه
|9600 جنيه
|حديد العتال
|9500 جنية
|9500 جنية
|حديد عطيه
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9450 جنيه
|9450 جنيه
|حديد المصريين
|9520 حنيه
|9520 حنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|حديد العشري
|9400 جنيه
|9400 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads