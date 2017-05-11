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سعر الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2017 بالصاغة في مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2017 بالصاغة في مصر سعر الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2017 بالصاغة في مصر

اليوم الخميس 11 مايو 2017 محدث في بداية تعاملات اليوم لأسعار الذهب اليوم في ، يسعدنا نحن أسرة مصر 365 أن نقدم لحضراتكم الذهب اليوم محدثه لحظياً وقت أي تغير في أسعار الذهب محلياً كان أو دولياً لذا نتابع مع حضراتكم تحديثات الذهب وأخبار وأسعار الذهب اليوم، متابعة لحظية، أسعار الذهب اليوم، عالمياً ومحلياً، سعر الذهب اليوم، أسعار جرام الذهب عيار 21 ، سعر الذهب عيار 18، في محلات الصاغة، سعر جرام الذهب عيار 21 و 24 بدون مصنعية.

 

سعر الذهب اليوم الخميس 11-5-2017:

السعر العالمي : 1,221.55 دولار أمريكي.

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الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 718 إلى 720
عيار 22 658 إلى 660
عيار 21 628 إلى 630
عيار 18 538 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
الكيلو 717,714 إلى 720,000

المصدر : مصر 365

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