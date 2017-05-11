ترامب يختار مارك جرين لرئاسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

عمرو أديب: الأسعار ستنخفض في هذا التوقيت

تعليق تامر أمين على اصدار فنلندا لعملة تذكارية عليها صورة الطفل "إيلان"

خالد منتصر عن قانون تنظيم الفتوى: الدول الدينية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم