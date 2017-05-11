سعر الدولار اليوم الخميس 11 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس 11 من شهر مايو 2017، والمطروح في البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وأيضا في السوق السوداء، وتأثر حالة أسعار الدولار بالعوامل الداخلية أما بالارتفاع أو الانخفاض، كما لوحظ حدوث حالة من الثبات في تعاملات يوم الخميس عند متوسط أسعار الدولار السابقة، وهذا منذ ابتداء شهر مايو، وما زالت البنوك الخاصة تحتل المركز الأول في إعطاء أعلى سعر شراء للدولار.

سجل بنك “اتش اس بي سي”، افضل سعر لشراء الدولار ويحدث دائما حالة توقف سعر التداول على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، يومي الجمعة والسبت بجميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية، وهذا بسبب الإجازة الأسبوعية، على أن ترجع لممارسة عملها يوم الأحد مع بداية الأسبوع الجديد.

سعر الدولار اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء:

السوق السوداء سعر الشراء 18.10 جنيها – سعر البيع 18.15 جنيهاً.

البنك

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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