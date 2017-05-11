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فيديو.. خبير تربوي: طارق شوقي يسعى لخصخصة التعليم

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فيديو.. خبير تربوي: طارق شوقي يسعى لخصخصة التعليم فيديو.. خبير تربوي: طارق شوقي يسعى لخصخصة التعليم

التحرير

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استنكر الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، من تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتي قال فيها إن النظام الجديد للثانوية العامة يقوم على حصول الطالب على شهادة منفصلة بالثانوية العامة بعد إتمام دراسة الثلاث مراحل، مدون بها تقديرات الطالب على مدار الثلاث سنوات.

وقال مغيث، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»، أن الخطة التي يضعها وزير التعليم والتعليم الفني، ليست جيدة بل لها أبعاد أخرى، متخوفًا من أن تكون تلك الخطوة بداية لما هو أبعد ذلك، وخاصة تخصيص التعليم.

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وتابع ساخرًا: «أنا حاسس إن الخطوة دي هي محاولة بأن الناس ما تتعلمش من الأساس»، موضحًا أنه لا داعي لاتخاذ تلك الخطوات رأفة بالطلاب وأولياء الأمور.

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التحرير

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