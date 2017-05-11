صور| الإهمال يضرب محيط مسجد المرسىي أبو العباس بالإسكندرية

التحرير

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دائما ما تكون للمناطق الدينية والأضرحة قدسية خاصة تجبر الجميع على الاهتمام بها وبنظافتها والمشهد الجمالي لها، إلا أن الوضع لم يكن كذلك بمحيط مسجد المرسي أبو العباس، أحد أهم معالم الإسكندرية الدينية والسياحية كذلك والذي ضربه الإهمال، وانتشرت بين أروقته وساحات أضرحته، القمامة والمخلفات وسط غياب كامل من المسئولين.

ويعتبر مسجد المرسي أبو العباس، المزار الديني الأهم والذي يتوافد عليه الآلاف المواطنين يوميًا ليس من الإسكندرية فحسب ولكن من مختلف المحافظات المصرية لزيارته والمساجد المجاورة له، والتي تعج بعدد كبير من أضرحة أولياء الله الصالحين.

عدسة "التحرير"، رصدت استمرار الحالة الزرية بمحيط المزار الديني الأهم في الإسكندرية، حيث انتشرت المخالفات والقمامة بشكل كبير بين الأضرحة والساحات والحدائق المحيطة بها وكذلك الحيوانات النافقة الملقاة بها مهددة بانتشار الأمراض والأوبئة.

يقول علي عبد الستار، أحد رواد المكان، إن ساحات المساجد أصبحت مهملة بشكل كبير مؤخرًا وسط غياب من جانب المختصين فلا يوجد صيانة للحدائق والمباني ولا رفع للقمامة، مضيفًا، تلك منطقة مقدسة ولابد من زيادة الإهتمام بها.

وقال أحمد السيد، أحد رواد مسجد المرسي، إن الوضع تخطى مشكلة القمامة والمخلفات، حيث أصبحت الحدائق والساحات مأوى للبلطجية والخارجين عن القانون، وخاصة مع ساعات الليل وإغلاق المساجد، وحاولنا الاتصال بالشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية ألا أنه امتنع عن الرد.

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يشار إلى أن جامع أبو العباس المرسي، أو كما يسميه أهل الإسكندرية "جامع المرسي أبو العباس"، أحد أقدم وأشهر المساجد التي بنيت في الإسكندرية، حيث يتميز بقبابه المميزة الشكل، وهو من أهم ما يميز منطقة بحري بالمدينة التي يتواجد بها المسجد.