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اليوم.. 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

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اليوم.. 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية اليوم.. 86 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

التحرير

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يؤدي اليوم الخميس، 86 ألف طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية في 416 لجنة على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وتم ربطها بـ12 إداراة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس والإبلاغ عن أي شكاوى للتعامل معها فورًا.

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وأشار عجلان، في تصريحات صحفية إلى أنه تم تجهيز اللجان لاستقبال الطلاب وتوزيع المراقبين والمشرفين وتحديد أسماء رؤساء اللجان  للتواصل معهم بشكل مستمر، مؤكدًا على التصدي للغش بكل صوره.

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التحرير

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