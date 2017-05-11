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فيديو| خبير استراتيجي: الحدود مع ليبيا تمثل قلقًا على مصر

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فيديو| خبير استراتيجي: الحدود مع ليبيا تمثل قلقًا على مصر فيديو| خبير استراتيجي: الحدود مع ليبيا تمثل قلقًا على مصر

التحرير

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قال الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ التخطيط الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الحدود المصرية مع غزة وليبيا تمثل قلقًا على ، مشيرًا إلى أن إحباط محاولة اختراق الحدود من الجانب الغربي للبلاد تم بتعاون عدد كبير من الأجهزة الأمنية، أبرزها الاستخبارات والقوات الجوية، التي تعاملت مع 15 سيارة دفع رباعي، بعد معلومات مؤكدة تم التحقق منها.

وأضاف عبد الحليم، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الحدود الغربية لمصر مراقبة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، والأقمار الصناعية، ونقاط التفتيش والمراقبة، بالإضافة إلى المواطنين الذين يقطنون تلك المناطق، إذ يسارعون بالإبلاغ عن أي تحركات غريبة، مشددًا على أنه تم تطوير مهام القوات الجوية للمساعدة فى غلق حدود مصر من الجانب الغربي.

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وأوضح أن مصر رفضت طلبًا من حلف الناتو بتولي أمر الملف الليبي عبر القوات الجوية والقوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن مصر لا تتدخل في شؤون أي دولة، مشيرًا إلى أن مصر رصدت وأحبطت الكثير من العمليات الإرهابية من هذا الجانب قبل وقوعها.

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التحرير

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