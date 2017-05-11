بالفيديو || عقب تصريحاته النارية وتكفيره للأقباط .. وزير الأوقاف يرد على تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل ويتخذ قرار حاسم ضده

سمر العشري

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلها بها الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، ضجة إعلاميه واسعة، حيث طالب عدد كبير برفع دعوي قضائية ضده بتهمه ازدراء الأديان، حيث أكد الدكتور سالم عبد الجليل أن العقيدة المسيحية فاسدة وأن الأقباط يعدوا من الكفار .

وعلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على تصريحات الدكتور سالم عبد الجليل، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بإجرائها مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “كل يوم” الذي يعرض على قناة “أون” الفضائية، أنه صٌدم من هذه التصريحات.

وأكد وزير الأوقاف أنه في بالغ الحزن والأسي، مؤكدا أنه تقدم باستقالته منذ فترة، وأن الشيخ سالم لم يعد له صله من قريب أو بعيد بوزارة الأوقاف، كما أضاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه إذا لم يعتذر عن هذه التصريحات سوف يصدر قرار بمنعه من صعود المنبر .

كما أوضح وزير الأوقاف، أن تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل وتكفيره للأقباط يدمر الجميع، كما طالب جميع وسائل الإعلام بعد استضافته خلال برامجها الحوارية، وأشار وزير الأوقاف خلال مدخلته الهاتفية إلى أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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