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فيديو| عبد العال: أحلم بقيادة المنتخب للمونديال.. والبدري غير مقنع

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فيديو| عبد العال: أحلم بقيادة المنتخب للمونديال.. والبدري غير مقنع فيديو| عبد العال: أحلم بقيادة المنتخب للمونديال.. والبدري غير مقنع

التحرير

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قال رضا عبد العال، نجم نادي السابق، إنه يرى نفسه أعلى من التصنيف الأول للمدربين في ، مؤكدًا أنه يحلم بقيادة الوطني لكأس العالم يومًا ما.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه أمس بحلقة الأربعاء، ببرنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة sports، أنه لا يتمنى المشاركة في المونديال كضيف شرف، لكنه يرغب في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة.

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وتحدث «عبد العال»، عن الدوري الممتاز، قائلًا، إن الأهلي هو أفضل فريق يقدم كرة في مصر حاليًا، ويملك أفضل لاعبين، مشيرًا إلى أن أسرع كرة يقدمها المصري، يليه مصر المقاصة.

واستكمل، أنه غير مقتنع بحسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، معلقًا «البدري في الجنة، وتتوافر لديه كل مقومات النجاح، لكنه لا يقدم أداءً جماليًا ويهتم فقط بتحقيق الفوز».

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التحرير

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