فيديو| عبد العال: أحلم بقيادة المنتخب للمونديال.. والبدري غير مقنع

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قال رضا عبد العال، نجم نادي الزمالك السابق، إنه يرى نفسه أعلى من التصنيف الأول للمدربين في مصر، مؤكدًا أنه يحلم بقيادة المنتخب الوطني لكأس العالم يومًا ما.

وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه أمس بحلقة الأربعاء، ببرنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أنه لا يتمنى المشاركة في المونديال كضيف شرف، لكنه يرغب في تحقيق نتائج جيدة خلال البطولة.

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وتحدث «عبد العال»، عن الدوري الممتاز، قائلًا، إن الأهلي هو أفضل فريق يقدم كرة في مصر حاليًا، ويملك أفضل لاعبين، مشيرًا إلى أن أسرع كرة يقدمها المصري، يليه مصر المقاصة.

واستكمل، أنه غير مقتنع بحسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، معلقًا «البدري في الجنة، وتتوافر لديه كل مقومات النجاح، لكنه لا يقدم أداءً جماليًا ويهتم فقط بتحقيق الفوز».