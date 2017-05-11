الفيديو الأول للسائحة البولندية المنتحرة في مصر أثناء محاولة إنتحارها

سمر العشري

بعد انتشار الأخبار في الصحف والمواقع الأجنبية عن تعرض سائحة بولندية لاغتصاب جماعي وانتحارها في مصر، عرض برنامج “هنا العاصمة” مقطع فيديو قصير تظهر فيه السائحة في حالة هياج وهي تحاول الانتحار قفزاً من نافذة غرفتها بالمستشفى.

وكشف مدير مستشفى بورتو غالب بالبحر الأحمر التي شهدت الواقعة الدكتور محمد جمعة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية “سي بي سي”، وصول السائحة البولندية التي تدعي “زوك ماجدولينا” إلى المستشفى في شدة الإعياء وفي حالة هياج أخذت على إثرها عقارات مهدئة وتم تكليف التمريض بحراستها.

وأوضح جمعة أن ماجدولينا قد حاولت الانتحار فور وصولها إلى المستشفى إلا أن الأطباء والتمريض تمكنوا من منعها وقاموا بتقييدها في السرير، حتى تمكنت من فك القيود وضربت التمريض وقفزت من النافذة.

وقال الدكتور محمد جمعة أن تقرير المستشفى عن الحالة التي وصلت بها السائحة البولندية أمام النيابة الآن، كذلك أدلى الأطباء والتمريض بأقوالهم، إضافة إلى المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة التي رصدت المحاولة الأولى للسائحة البولندية للانتحار قفزا من النافذة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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