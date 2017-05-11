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اشتعال النيران في شاب داخل إحدى حمامات المساجد وتفاصيل مثيرة حول الواقعة وحراسة مشددة على الشاب المصاب بالمستشفى

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اشتعال النيران في شاب داخل إحدى حمامات المساجد وتفاصيل مثيرة حول الواقعة وحراسة مشددة على الشاب المصاب بالمستشفى اشتعال النيران في شاب داخل إحدى حمامات المساجد وتفاصيل مثيرة حول الواقعة وحراسة مشددة على الشاب المصاب بالمستشفى

في حادثة فريدة نوعها اشتعلت النيران بأحد الشباب وهو طالب 18 سنه بالثانوية العامة ويدعى “حمدي أ”، وعلى الفور هرعت سيارة مطافي إلى مكان اشتعال النيران، ومعها قوات الأمن، وذلك للكشف عن تفاصيل الحادث.

وبد إخطار  مدير أمن الفيوم بالواقعة، كلف بتشكيل فريق بحث جنائي للمشف عن تفاصيل ما حدث، وتبين أن الطالب الذي اشتعلت به النيران، دخل إلى حمام المسجد وكان برفقته جركن بنزين وباور وبعض المفكات اليدوية، وقام بإشعال سيجارة فاشتعلت النيران به.

وكشفت التحريات الأولية أن الطالب بالتعليم الفني الصناعي وكان بحوزته زجاجة بنزين و بلاور هواء و مفكات ومفاتيح وريسيفر وسماعة، وبمجرد إشعاله للسيجارة اشتعلت النيران وأصيب بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام فرض حراسة مشددة عليه.

 

 

المصدر : فايف

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