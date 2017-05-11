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الآثار تنفي تأجير «آثار الهرم» لأمير سعودي: «يا ريته كان حقيقي»

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الآثار تنفي تأجير «آثار الهرم» لأمير سعودي: «يا ريته كان حقيقي» الآثار تنفي تأجير «آثار الهرم» لأمير سعودي: «يا ريته كان حقيقي»

التحرير

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نفى محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار، في تصريحات لإذاعة «نجوم إف إم»، ما تردد عن تأجير منطقة آثار الهرم لأمير سعودي مقابل 40 مليون دولار، مؤكدًا أن الخبر كاذب تمامًا.

وقال مساعد وزير الآثار، في مداخلة هاتفية مع تامر بشير، عبر برنامج «تربو»: «أنا مستغرب حقيقة من هذا الخبر الغريب، ويا ريت يكون عندنا أصلا حاجة زي كده، وكان نفسي يكون خبر حقيقي ولكنه ليس له أساس من الصحة بالمرة، ويا ريت يكون عندنا فعالية بهذه القيمة ولو حتى بالمصري وليست بالدولار كما تردد، لو معانا هذا المبلغ في كل حفل سنحل مشكلات كثيرة جدا».

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وأضافعبد اللطيف: «ربما يكون نوع من التباهي من صاحب الشائعة أنه سيقيم حفل خطوبة وهو حر في مشاعره، ولكن ادعاء هذا الخبر غير مطلوب، وخصوصا الرقم يخض، وأؤكد مرة أخرى الخبر كاذب تماما».

كانت أنباء قد ترددت، تفيد أن أميرًا سعوديا نظم حفلا ضخما لطلب الزواج من حبيبته أمام أهرامات الجيزة، بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي.

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التحرير

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