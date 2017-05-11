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فيديو| شقيق أحمد الخطيب يكشف حالته الصحية قبل إعادته للسجن

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فيديو| شقيق أحمد الخطيب يكشف حالته الصحية قبل إعادته للسجن فيديو| شقيق أحمد الخطيب يكشف حالته الصحية قبل إعادته للسجن

التحرير

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قال محمد الخطيب، شقيق السجين أحمد الخطيب، الطالب المصاب بمرض الليشمانيا الحشوية، إنه وردت للأسرة بعض المعلومات تفيد بأن شقيقة صُدر قرار بنقله من مستشفى حميات العباسية وإعادته لسجن وادي النطرون بحجة أنه شُفي من المرض.

وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت »، على قناة «التليفزيون العربي»، أنه لم يستطع الحصول على أي تقارير تفيد بأن شقيقه قد شُفي من عدوى اللشمانيا الحشوية أو أي مستند يثبت انتهاء بروتوكولات علاجه.

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وتابع :«ليه بيحصل معانا كده، ليه بيحصل مع أحمد كده؟ ما هو لو راح السجن دون استكمال علاجه، إحنا اللي هنشيل الليلة».

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التحرير

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