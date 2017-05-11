فيديو| رضا عبد العال: «لو دربت الزمالك هرجع مدرسة الفن والهندسة»

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قال رضا عبد العال، لاعب الزمالك السابق، إنه لا يوجد مدرب في مصر يعلم الطريقة التي يلعب بها المباريات، مشيرًا إلى أن التدريب ليس حفظ، وعلى أي مدير فني أن يطور من نفسه.

وتابع «عبد العال» خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، ببرنامج «الحريف» الذي يقدمه إبراهيم فايق، على قناة dmc sports، أنه إذا تولى قيادة نادي الزمالك فنيًا ستعود معه مدرسة الفن والهندسة، مضيفًا أنه لم يحصل على فرصة للعمل بالدوري الممتاز حتى يعلم الجميع إمكانياته.

واستكمل، أن التدريب في مصر ليس بالكفاءة، ولكنه ياتي بالعلاقات، وأن أحمد حسام ميدو، هو الوحيد الذي حصل على فرصة التدريب وهو شاب.