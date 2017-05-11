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فيديو| الأسيوطي: لن نتنازل عن 10 مليون جنيه لترك «عنتر» للأهلي

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فيديو| الأسيوطي: لن نتنازل عن 10 مليون جنيه لترك «عنتر» للأهلي فيديو| الأسيوطي: لن نتنازل عن 10 مليون جنيه لترك «عنتر» للأهلي

التحرير

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قال وائل حبيب، مدير الكرة بنادي الأسيوطي، إن هناك جلسة جمعته مع علاء ميهوب، رئيس لجنة الإحصاء والتحليل بالنادي الأهلي، للتفاوض على انتقال محمد عنتر للنادي الأحمر. 

وأضاف «حبيب» خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، أن اللاعب وقّع بالفعل للأهلي، مشيرًا إلى أن ناديه طلب 10 ملايين جنيه من القلعة الحمراء للتنازل عنه. 

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وتابع، أن ناديه يرى عنتر واحدًا من أفضل اللاعبين في حاليًا، ويقدر قيمته بهذا المبلغ، وأي ناد يرغب في شرائه عليه أن يدفع 10 ملايين.

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التحرير

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