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قبل نهائي كارديف.. بشرة خير لـ«يوفنتوس»

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قبل نهائي كارديف.. بشرة خير لـ«يوفنتوس» قبل نهائي كارديف.. بشرة خير لـ«يوفنتوس»

التحرير

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صعد فريقي يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها في 3 يونيو المقبل، في مدينة كارديف الويلزية.

تأهل يوفنتوس بعد تغلبه على موناكو (4-1) بمجموع اللقائين، وتأهل ريال مدريد بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد (5-2) بمجموع اللقائين.

نهائي 1996

تواجه الفريقين في 18 مباراة من قبل، فاز ريال مدريد في 9 مباريات وفاز يوفنتوس في 7 مباريات، وتعادل الفريقين في مبارتين.

تواجه الفريقين في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، مره واحده كانت عام 1998، وفاز بها الريال بهدف نظيف، سجله اليوغسلافي بريدراج مياتوفيتش.

تأهل ريال مدريد الى نهائي دوري أبطال أوروبا الـ15 له، كأكثر الفرق وصولًا للنهائي، ويمتلك 11 لقب للبطولة، بينما تأهل يوفتوس للمره الـ9، خسر 6 نهائيات، وفاز باللقب مرتين.

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ومن مفارقات دوري أبطال أوروبا، أن من عام 1989 يحصل فريق إيطالي على لقب البطولة كل سبع سنوات...

في نسخة 1989 فاز فريق ميلان الإيطالي على فريق بنفيكا البرتغالي في المباراة النهائية بهدف نظيف، سجله الهولندي فرانك ريكارد.

في نسخة 1996 فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على فريق أياكس الهولندي في المباراة النهائية (4-2) بضربات الجزاء، بعد أن كان انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

في نسخة 2003 فاز فريق ميلان على فريق يوفنتوس في المباراة النهائية (3-2) بضربات الجزاء، بعد أن كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في نسخة 2010 فاز فريق انتر ميلان الإيطالي على فريق بايرن ميونخ الألماني في المباراة النهائية، بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني ميليتو.

فهل يفعلها يوفنتوس، أم يحصد ريال مدريد اللقب للمرة الثانية على التوالي !!!

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التحرير

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