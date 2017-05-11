"الأوقاف": سالم عبدالجليل مستقيل ولا علاقة للوزارة به

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، أن الدكتور سالم عبد الجليل أستاذ الثقافة الإسلامية، مستقيل ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد.

وقررت الوزارة، في بيان لها، "منع الدكتور سالم عبدالجليل من صعود المنبر ما لم يصحح ما أثارته تصريحاته حول تكفير الأقباط من قلق وتوتر، ويتعهد صراحة بعدم التعرض لعقائد الآخرين".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الحديث عن مثل هذه القضايا لا يخدم ترسيخ أسس المواطنة والتعايش السلمي والسلام المجتمعي الذي نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، وعلى مديري المديريات والإدارات متابعة تنفيذ القرار.