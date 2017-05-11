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"الأوقاف": سالم عبدالجليل مستقيل ولا علاقة للوزارة به

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"الأوقاف": سالم عبدالجليل مستقيل ولا علاقة للوزارة به "الأوقاف": سالم عبدالجليل مستقيل ولا علاقة للوزارة به

مصراوي Masrawy

الشيخ سالم عبد الجليل

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، أن الدكتور سالم عبد الجليل أستاذ الثقافة الإسلامية، مستقيل ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد.

وقررت الوزارة، في بيان لها، "منع الدكتور سالم عبدالجليل من صعود المنبر ما لم يصحح ما أثارته تصريحاته حول تكفير الأقباط من قلق وتوتر، ويتعهد صراحة بعدم التعرض لعقائد الآخرين".

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن الحديث عن مثل هذه القضايا لا يخدم ترسيخ أسس المواطنة والتعايش السلمي والسلام المجتمعي الذي نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، وعلى مديري المديريات والإدارات متابعة تنفيذ القرار.

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